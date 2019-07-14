Kendisini taciz ettiği iddiasıyla amcasını öldüren kız hakim karşısında

İntihar süsü verilen olay, 2018 yılı aralık ayında Konya'nın merkez Karatay ilçesi Hacı Sadık mahallesi Şair Baki sokaktaki müstakil evde meydana gelmişti. Olay tarihinde 21 yaşında olan Fadimana K. kendisini taciz ettiğini iddia ettiği amcası Ali K'yi başına sopa ile vurarak ölmüştü.

MÜEBBET HAPİS İSTEMİYLE YARGILANIYOR

Polisin yaptığı detaylı inceleme sonucu olayın intihar değil cinayet olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan Fadimana K.'nın polisteki ifadesinde; amcasının uzun süredir kendisine cinsel tacizde bulunduğunu ve olay günü de tacizde bulunduğu için amcasını elinden kurtulmak için sopa ile amcasına rastgele vurduğunu söylediği öğrenildi. Çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilen genç kız ilk kez Konya adliyesi 1. Ağır ceza mahkemesinde kasten adam öldürme suçundan müebbet hapis cezası istemi ile hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanık Fadimana K'nin, tutuksuz yargılanan annesi Esengül K. ile maktul yakınları ve her iki taraf avukatları katıldı.

GENÇ KIZ OLAYI AĞLAYARAK ANLATTI

Duruşmada olayı anlatan sanık Fadimana K., amcasının kendisini taciz ettiğini dile getirerek, “Amcam bizimle aynı evde kalıyor. Onunla yalnız kaldığımda çok korkardım. Bakışları beni sürekli rahatsız ederdi. O yüzden yalnız kalmamaya dikkat ederdim. Beni her fırsatta taciz ediyordu. Olay günü gece yarısından sonra amcam gece odama girerek yatağımın yanına geldi ve üzerime abanarak kolumu okşamaya başladı. Üzerimden iteledim ama kaldıramadım. Yan tarafımdaki ince odun parçasıyla başına hızlıca birkaç defa vurdum. Bu sırada alkollüydü. Hareketsiz olduğunu fark edince kontrol ettim. Öldüğünü anlayınca annemin odasına gidip olayı anlattım. Sonra annemle birlikte kaldığı odaya götürerek intihar süsü verdik. Annemin suçu yok” dedi. Genç kız olayı anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

YENGESİNE TACAVÜZ EDİP ÖLDÜRMÜŞ

Fadimana K.'nın öldürdüğü amcası Ali K.'nın 2005 yılında erkek kardeşinin eşine de tecavüz edip öldürdüğü ve bu suçtan dolayı 10 yıl cezaevinde yattıktan sonra çıktığını, olayın ise namus cinayeti gibi gösterilerek tecavüz kısmının gizlendiğini iddia edildi. Genç kız ‘Sonum diğer amcamın karısı gibi olacak, bana da tecavüz edip beni öldürecek endişesiyle yaşıyordum' dedi. Fadimana K'nın tutuksuz yargılanan annesi Esengül K., Ali K.'nin olay gecesi kızına saldırdığını, Fadimana'nın da kendisini korumak için vurduğunu dile getirerek, çaresiz kaldıklarını olaya intihar süsü vermenin biranda akıllarına geldiğini ifade etti.

‘KEŞKE YEĞENİM OLMASAYDIN' DEMİŞ

Fadimana K.'nin arkadaşı M.D., arkadaşının her zaman neşeli olduğunu ancak olaydan yaklaşık bir hafta önce moralinin bozuk olduğunu fark edip konuşmak istediğini ifade ederek, “ Amcasının bakışlarından rahatsız oluyordu. Onun yanın tişört bile giyemezdi. Evde amcasıyla yalnız kalmak zorunda olduğu zamanlarda hep arkadaşlarını çağırırdı. Bir gün Fadimana yemek hazırlarken kulağına eğilip ‘Keşke yeğenim olmasaydın' demiş. Bu durumu ailesiyle paylaşması gerektiğini söylediğimizde bize, ‘Amcam, yengeme tecavüz edip öldürdü. Benim de sonumun böyle olmasından korkuyorum' dedi. Fadimana kimseye zarar vermek istemezdi” diye konuştu. Duruşma tanıkların dinlenmesi için ileri bir tarihe ertelendi.