Kılıçdaroğlu, grup toplantısında konuşuyor

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları;

Türkiye’de değişimin adresi Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Kimsenin ötekileştirilmesini istemedik. 82 milyonu kucaklayacak bir iktidara ihtiyacımız var. Çiftçinin, emeklinin, esnafın derdi var. Bunları çözme kapasitesine sahibiz. Yeter ki siyaseti zenginleşme aracı olarak kullanmayın. İnsana hizmet istiyoruz, birilerinin cebine değil vatandaşa hizmet etmek istiyoruz.

Srebrenitsa Katliamı

Bizim gibi düşünmeyen insanlara da saygı göstermemiz gerekiyor. İnsana dünyanın her yerinde sevgi ve saygıyla yaklaşmalıyız. Katliam yapmak, etnik kimliğe düşmanlık beslemek insanlıkla bağdaşmaz. Srebrenitsa 21. yüzyılın en büyük ayıplarından birisidir. Srebrenitsa’yı unutmamız gerekiyor.

Çorlu Tren Katliamı

8 Temmuz 2018’de Çorlu Tren faciasını yaşadık. 25 vatandaşımız hayatını kaybetti. Aileler sadece adalet istiyorlar. Duruşma günü geldi, biber gazları, polis copları… Ne yapıyorsunuz siz? Zaten bu aileler acılı. Arzu ettikleri sadece adalet. Biber gazlarını sıkarak insanları adalet arayışından vazgeçiremezsiniz. Biz bu olayın takipçisi olacağız. Ölen çocuklar için, adalet için… Hak arayan insanlar için.

Bu afet beklenen bir şeydi. Meteoroloji yağış için uyarmıştı. Önlem alan olmadı. Bütün belgeleri raporlaştırdık. Meclis’te araştıralım dedik. AK Partili ve MHP’li kardeşlerime sesleniyorum, Çorlu Tren faciasının araştırılmasını istedik. Kavga, intikam istemedik. Bir daha benzer olaylar olmasın, önlem alalım dedik. AK Parti ve MHP’lilerin oylarıyla bu önerge reddedildi. Yazıklar olsun. Meclis’in görevi nedir? 25 kişi hayatını kaybetti. Hangi ihmallerin sonucu bu insanlar yaşamını yitirdi? Meclis bunu araştırmayacak da ne yapacak?

Ayrıntılar geliyor…