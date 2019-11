Kılıçdaroğlu: Saat başı 2 milyon dolar faiz ödüyoruz

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, AKP hükümetinin ekonomi politikalarını sert bir dille eleştirdi.

“FAİZ ÖDEMEK İÇİN BORÇ ALIR HALE GEDİK”

Dünyanın her tarafından merkez bankalarının bağımsız olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

*Merkez Bankası’na ekonomik talimat verirsin. Kullanacağı araçlara siyasi organ müdahale etmez. Ama hedef verir. Tutmazsa görevden alırsınız. Merkez Bankası’nın verdiği kararlara siyasi iktidar müdahale etmez. Siz müdahale ederseniz dünyada bir itibarınız olmaz. Bunlardan vazgeçilmeli. Faiz ödemek için borç alır noktaya geldi Türkiye. Her bir saatte Türkiye Cumhuriyeti’nin ödediği faiz iki milyon dolardır. Saat başına iki milyon dolar faiz ödeyen bir ülkenin ekonomik krizden kurtulabilir mi?

“TÜRKİYE ÜRETİMİ KESTİ”

Bizim komşularımızla kavga edecek halimiz mi var? Kim için çalışıyoruz? Türkiye üretimi kesti. Üretimi öncelememiz gerekiyor. Nohut, saman ithal ediyoruz. Alman, Kanadalı, ABD’li çiftçi için çalışıyoruz. Pamuk ithal ediyoruz Yunanistan’dan. Pamuk ekecek tarla mı bitti Allah aşkına?

“TOPLU İNTİHARLAR BAŞLADI”

Bakın toplu intiharlar başladı, neden? Konteynerlerin yanında çöpten yiyecek toplayan kadınları görürsünüz. 21. yüzyılın Türkiye’sinden bahsediyoruz. Güçlü bir sosyal devlete ihtiyacımız var. Sürdürülebilirliğe ihtiyacımız var. Eğer siz Atatürk’ün sanayi devrimini yakalamak için gösterdiği çabayı gösterseydiniz bugün farklı bir Türkiye vardı. Kesildiği için bu noktaya gerisin geriye geldik.

“HİÇBİRİNİZİN TÜRKİYE’DE CAN VE MAL GÜVENLİĞİ YOK”

Hukuk, can ve mal güvenliğinin garanti altına alındığı kurallar bütünüdür. Benim can ve mal güvenliğim yoksa yabancı sermaye neden gelsin? Hiçbirinizin Türkiye’de can ve mal güvenliği yok. Siyasi iktidar “Ben bunu yargılamak istiyorum” derse, sizin avukatınız bile sizin neden tutuklandığınızı bilemez. Yabancı sermaye neden Türkiye’ye gelsin? Neden ben ve sizler siyasi iktidar tarafından tehdit ediliyorsunuz? Devleti yöneten böyle bir şey olabilir mi?