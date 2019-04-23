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Kılıçdaroğlu saldırganlardan şikayetçi oldu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan Osman Sarıgün ve diğer saldırganlardan avukatları aracılığıyla şikayetçi oldu.

14:28 -
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Kılıçdaroğlu saldırganlardan şikayetçi oldu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ankara’nın Çubuk ilçesi Akkuzulu Mahallesi’nde 21 Nisan Pazar günü şehit piyade sözleşmeli er Yener Kırıkcı’nın cenaze töreni sonrasında uğradığı saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında şikayette bulundu. Kılıçdaroğlu’nun şikayet dilekçesinin avukatı Celal Çelik aracılığıyla başsavcılığa iletildiği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu’nun avukatları adliyeye giderek saldırganlardan şikayetçi oldu

Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıya ilişkin Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 9 kişi gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden 3’ü savcılıktan serbest bırakılırken 5’i ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Kılıçdaroğlu’na yumruk attığı kameralar tarafından görüntülenen şüpheli Osman S’nin de gözaltı süresi uzatılmıştı.

Söz konusu şüphelilerin dışında saldırı eylemine katılanların tespitine ilişkin çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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Son güncelleme: android-time 15:52 23.04.2019
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