Kırık şemsiyesiyle ıslanan polis motosikletini korudu

Muğla’da Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Büro Amirliği ekipleri görevli oldukları bir program için Şehit Mustafa Gökdal İlkokulu’na gitti.

TENEFFÜS BOYUNCA BEKLEDİ

Yağmur yağdığını fark eden ilkokul 2. sınıf öğrencisi Eylül Karaca, okul bahçesinde bulunan ekiplerin motosikleti kırık şemsiyesiyle korudu. Karaca, motosikletin koltuğuna koyduğu şemsiyesiyle teneffüs boyunca bekledi.

POLİSLERİ DUYGULANDIRAN GÖRÜNTÜ

Okulun güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüleri izleyen Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Cemil Emre Süel ile polis ekipleri Eylül Karaca’nın bu hareketi karşısında duygulanarak minik öğrencinin sınıfını ziyaret etti. İlçe Emniyet Müdürü Süel, Eylül ve arkadaşlarına şemsiye, çanta, kalem ve silgi hediyeler dağıttı.

“BEN ISLANDIM AMA POLİSLERİN ISLANMAMASI GEREKİYORDU”

Polislerin okula gelmesi dolayısıyla çok mutlu olduğunu belirten Eylül, şunları söyledi: Polisler geldiğinde yağmur yağıyordu. Polisler oturduklarında ıslanmasınlar diye şemsiyemi motorun üzerine koydum. Ben biraz ıslandım ama polislerin ıslanması gerekiyordu. Onlar bizi her zaman korur. Ben de küçük bir fedakarlık yaptım. (İHA)