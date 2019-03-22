Kış geri dönüyor! Hava durumu birden değişecek… | Meteoroloji’den son dakika tahminleri

Meteoroloji uyardı! Kar, yağmur, soğuk geri dönüyor… Son dakika tahminlerine göre hava sıcaklıkları yarından itibaren hızla düşecek ve yurdun önemli bir kısmında yağış görülecek. Yağışlar iç ve doğu kesimlerde kar olarak gözlenecek. İstanbul’da ise hava sıcaklıkları hızlı şekilde düşecek, pazar gecesi İstanbul’da havanın 3 derece olması bekleniyor.

DİKKAT KIŞ GERİ DÖNÜYOR!

Hafta sonu hava nasıl olacak sorusu cuma günlerinde önem taşıyor. Bu hafta sonu yurdun birçok noktasında yağış, soğuk hava ve kar bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevreleri ile Samsun’un doğu ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus hadisesi ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.