Kızılay’ın yeni Konya başkanına ‘Kumpas’tan suç duyurusu

Türk Kızılayı'nın Konya şubesinin yeni başkanı AKP Konya eski milletvekili ve Konya Ticaret Odası eski başkanı Hüseyin Üzülmez hakkında, şirket ortağı Ali Gürbüz Dayıoğlugil, “Görevi ve vekâleti kötüye kullanmak ile kumpas kurmak” iddiasıyla Konya Cumhuriyet başsavcılığa suç duyurusunda bulundu. Dayıoğlugil, Hüseyin Üzülmez'in oğlu ve kardeşi hakkında da suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

ORTAK ŞİRKET KURULMUŞTU

2008 yılında Ali Gürbüz Dayıoğlugil'in yüzde 30, Hüseyin Üzülmez'in yüzde 70 ortaklığının başladığı inşaat şirketine, Üzülmez'in oğlu da 2013 yılında babasından yüzde 0.25 hisse alarak ortak olduğu öğrenildi.