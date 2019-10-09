Kızına işkence yapan cani baba gözaltına alındı

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne sığınan 19 yaşındaki Tuğba A. isimli genç kız, 5 Ekim Günü babası tarafından darp edildiğini belirterek şikayetçi oldu.

GENÇ KIZIN DARP EDİLME ANI KAMERADA

Genç kız, darp edildiği anlara dair görüntüleri de polis ekiplerine teslim etti. Polisin incelediği görüntülerde, baba Muzaffer A.'nın genç kızın üzerine çıkarak dakikalarca darp ettiği görülüyor. Cep telefonu ile çekilen görüntülerde babanın kızının boğazını sıkarak, “Kendini bana öldürtme” diyerek tehdit etmesi de dikkat çekiyor.

CANİ BABA GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin ardından harekete geçen polis ekipleri, genç kızın babası Muzaffer A.'yı gözaltına aldı. Emniyete götürülen baba sorguya alınırken, genç kız ise doktora götürüldü.

10 GÜN UZAKLAŞTIRMA VERİLDİ

Vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluşan ve iki dişi kırılan genç kız babasından şikayetçi oldu. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Muzaffer A. uzaklaştırma cezası alarak serbest bırakıldı.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk olaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Tuğba kızımızın şiddete maruz kaldığı görüntüler hepimizi derinden sarstı. Şiddet kimden ve nereden gelirse gelsin asla kabul edilemez. Bakanlık olarak Tuğba kızımız ile iletişim halindeyiz. Sosyal inceleme süreci devam etmekte. Olayın hukuki boyutunu yakından takip edeceğiz.” ifadelerini kullandı.