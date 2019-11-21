“Kocamdan çok kazanıyorum vergimi veriyorum”

Sağlık Bakanlığı Müşaviri Ahmet Emin Söylemez ve Büşra Nur Çalar'ın bebekleri için düzenledikleri bebek mevlidi tartışmaya neden olmuştu. Gösterişli bebek mevlidi ile sosyal medyanın gündemine düşen Büşra Nur Çalar, Ülke TV’ye çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Büşra Nur Çalar, AKP'lilerin de “gösteriş ve şatafat” eleştirisinde bulunduğu bebek mevlidiyle ilgili şunları söyledi: “İki tarafın da bu konuyu eleştirmesi nedeniyle doğru yaptım ya da yanlış yaptım diye uzun uzadıya anlatma gibi ne halim ne de mecalim var.

Sadece şunu söyleyebilirim iki taraf içinde. İddialardan bir tanesi, eşimin ve benim de müşavir olduğuma dair iddialar var. Benim eşim kısa bir süre müşavirlik yaptı. Onun haricinde ben sosyal medyada bir kitleye sahibim ve bundan bir kazan elde ediyorum.

Devletin getirdiği yaptırımla biz vergi mükellefi olduk, benim kazancım eşimin kazancından daha fazla ve ben bunun vergisini veriyorum.”