Kocasının benzin döküp ateşe verdiği Güllü’den acı haber

Olay, 17 Ekim günü Ergani ilçesinde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı iddia edilen üç çocuk babası Can Yılmaz (35), eşi Güllü’yle tartıştı. Yılmaz evde bulunan bir bidon benzini eşi ve kızı Zeynep’in üzerine döktü. Kendi üzerine de bir miktar benzin döken psikopat koca çakmağı çaktı.

ÇIĞLIKLAR İÇİNDE İKİNCİ KATTAN ATLADI

Alevler içinde kalan talihsiz kadın kendisini ikinci kattaki evlerinin penceresinden boşluğa bıraktı. Çığlıkları duyan komşular, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Vücutlarında yanıklar oluşan karı-koca ve kızları Ergani Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Güllü Yılmaz, Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Tedavileri tamamlanan minik Zeynep akrabalarına teslim edildi, eşi ve kızını hayatına kasteden Can Yılmaz ise gözaltına alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Güllü Yılmaz, bugün saat 10.00 sıralarında hayata veda etti. Gözaltındaki katil kocanın adli işlemleri sürüyor. (DHA)