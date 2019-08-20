Komutanın adı çizildi bakanın ismi verildi

Bilecik'in AKP'li Gölpazarı Belediyesi, Orta Mahalle'de bulunan Orgeneral Aytaç Yalman Caddesi'nin ismi meclis üyelerinin ortak kararı ile değiştirdi. Caddeye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in adı verildi. Normal cadde ve sokak tabelalarından farklı olarak hazırlanan cadde tabelasına, bakanın fotoğrafı ve biyografisi de eklendi. Aytaç Yalman Jandarma Genel Komutanıyken Bilecik Gölpazarı'nda 5. Jandarma Tabur Komutanlığı'nı kurup açılışını yapmıştı. Bu nedenle taburun önündeki caddeye 12 Aralık 2001 de adı verilmişti.

ÇOCUKLUĞUMA DÖNDÜM

Belediye Başkanı Hayri Suer, Bakan Dönmez'in biyografisinin ve adının yazılı olduğu cadde tabelasını ilçeyi ziyarete gelen Bakan Dönmez'e takdim etti ve Gölpazarı'na büyük desteklerinden dolayı teşekkürlerini bildirdi. Memleketinde adının caddeye verilmesinin kendisini duygulandırdığını belirten Bakan Dönmez ise, “Çocukluğumuz burada geçti. Bu sokak ve caddelerde bizler de koşturduk. Şu an belediye başkanımız ve belediye meclis üyelerimizin kararı ile eski adı Orgeneral Aytaç Yalman Caddesine benim ismimi vermişler. Aslında ben baba ocağımı ziyarete geldim. Bu gece bana bir sürpriz yaptılar. Burada çocukluk arkadaşlarım da var. Onlarla da hasbıhal ettik. Bu güzel sürprizde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Küçükken oynadığımız caddeye ismimin verilmesi beni çok duygulandırdı” dedi.

YALMAN KENTTE TABUR KOMUTANLIĞINI KURMUŞTU

Aytaç Yalman 2001'de Bilecik Gölpazarı'nda 5. Jandarma Tabur Komutanlığı'nı kurmuştu.