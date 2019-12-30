Konya’da ve Karaman’da okullar tatil mi? 30 Aralık’da okullar tatil mi?

Karaman'ın üç ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullara bugün için 1 gün ara verildi. Konya ve Karaman’ın yakın olması sebebiyle Konya’da da okullar tatil mi sorusu sorulamya başlandı. Açıklamalara göre Konya’da kar tatili yok, Karaman’da ise bazı ilçelerde okullar tatil oldu. İşte kar tatiline dair detaylar…

KARAMAN’DA OKULLAR TATİL OLDU

Alınan bilgiye göre, Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerinde dün başlayan ve aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okulların bugün tatil edildiği duyuruldu. Üç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de, sosyal medya üzerinden yazılı açıklamada bulunarak, “İlçemiz genelinde devam eden şiddetli kar yağışı ve buzlanma sebebiyle 30 Aralık 2019 Pazartesi günü 1 günlüğüne eğitime ara verilmiştir” denildi.