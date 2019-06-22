Kurban Bayramı kaç gün tatil olacak? Kurban Bayramı ne zaman? Tarih yaklaşıyor…

Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Geçen yıl ağustos ayı içinde idrak edilen Kurban Bayramı'nın bu yıl hangi tarihler arasında kutlanacağı merak ediliyor. Peki 2019 yılında Kurban Bayramı ne zaman? İşte vatandaşların büyük bir merakla bekledikleri Kurban Bayramı tarihi ve tahmini olarak kaç gün tatil olacağına dair detaylar…

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı'nın ilk günün hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle tatilin uzaması beklenmiyor.

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

2019 Kurban Bayramı’nın 9 gün tatil olması beklenmiyor. Tatil planını şimdiden yapacak vatandaşları ilgilendiren konuyla ilgili yeni gelişmeler önümüzdeki günlerde şekillenecek.

RESMİ TATİLLERDE ÇALIŞMA

4857 sayılı İş Kanunu'nun 44. maddesine göre “Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir.” İşçinin onayı, iş sözleşmesi kurulurken alınabileceği gibi daha sonrada alınabilir. Bu onay resmi tatil günlerinde çalışılabileceğine yönelik olmalı ve işçinin kanunla tanınan haklarına aykırı hüküm içermemelidir.