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Lüks araçlarla yol kapatan trafik magandaları yakalandı!

İstanbul'da düğün konvoyunda yol kesip lüks araçlarıyla 'drift' yaptığı belirlenen sürücüler yakalandı.

18:12 -
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Lüks araçlarla yol kapatan trafik magandaları yakalandı!

İstanbul’da geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleşen bir düğün için İSTOÇ’tan konvoy halinde çıkan grup, Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkii’nde yol kesip ‘drift’ adı verilen hareketler yapmıştı.

Drift yapanlar yakalandı. DHA

Ortaya çıkan görüntülerin ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemelerde sürücülerin kimlikleri tespit edildi.

DHA

Trafik sivil ekiplerince, 3 kişi yakalandı. Haklarında bin 2 lira idari para cezası uygulanan sürücüler, adli işlemler için polis merkezine gönderildi. DHA

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Son güncelleme: android-time 18:17 07.03.2019
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