Mağarada can pazarı, saatlerce yardım bekledi

Mersin'in Tarsus İlçesi Dedeler Köyü'nde bulunanEshab-ı Kehf Mağarası'nı ziyaret etmek üzere ailesiyle giden Murat Kılıç, dengesini kaybederek düştü. Yaklaşık 3 metrelik içinde bulunan mağara çukuruna düşerek sıkışan ve acılar içinde kıvranarak feryat eden genci aile fertleri ve orada bulunanlar kurtaramadı. Bunun üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne haber verildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren bir çalışma ile Murat Kılıç'a ulaşarak sıkıştığı yerden çıkardı. Mağaradan

çıkarılırken acılar içinde kıvranarak feryat eden Murat Kılıç, olay yerine ulaşan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Eshab-ı Kehf Mağarası, Yedi Uyurlar İnanışı'nın en önemli merkezlerinden biri olarak biliniyor. Tarsus'un 12 km kuzeyindeki Dedeler Köyü'nde, Encülüs Dağı eteklerinde

bulunan mağara, hem Hristiyanlar hem de Müslümanlar tarafından kutsal kabul ediliyor. Bu nedenle de özellikle hafta sonları ziyaretçi akınına uğruyor.