Mahkemede Neçirvan Barzanili savunma: “Kuzey Irak bayrağı protokole çekildi, suç olamaz”

İnternette paylaştığı bir videoda terör örgütü PKK’nın da ‘sembolü’ olarak kullandığı ‘sarı, yeşil, kırmızı renkli bayrak’ bulunan İbrahim T. hakkında ‘Terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan dava açıldı. Bir önceki duruşmada verilen esas hakkındaki görüşe karşı savunma yapan sanık İbrahim T'nin avukatı Cemil Adıyaman; sarı, yeşil, kırmızı renkli bayrak paylaşmanın suç olmadığını iddia etti. Müvekkilinin paylaştığı videoda Kuzey Irak bayrağının olduğunu da ifade eden avukat aynı bayrağın seçimden iki gün önce Türkiye'ye gelen Neçirvan Barzani için protokole çekildiğini hatırlatarak, bunun suç olmadığını söyledi.

1 YIL 6 AY 22 GÜN HAPİS CEZASI VERDİ

Avukat Cemil Adıyaman, savunmasında müvekkilinin paylaştığı görüntülerin şiddet içermediğini ifade ederek, “Müvekkilimin yayımladığı videoda terör örgütü mensupları ve bayrağı gözükmektedir. Ancak bu propaganda suçu oluşturmaz. Buna ilişkin Yargıtay kararları da mevcuttur. Müvekkilimin paylaştığı videoda ayrıca Kuzey Irak bayrağı vardır. Bu bayrak 23 Haziran'da yapılan seçimlerden iki gün önce Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanının Türkiye'ye geldiğinde protokole çekildi. Beraatını talep ediyorum” dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık İbrahim T'nin ‘Terör örgütü propagandası yapmak’ suçunu işlediğini belirterek 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına mahkum etti. Mahkeme cezanın hükmünün açıklanmasını erteledi.

‘KÜRDİSTAN' SÖZÜNE BİNALİ YILDIRIM BERAATI VERİLMİŞTİ

Sosyal paylaşım sitesinden içerisinde ‘Kürdistan’ geçen bir konuşmayı yayınladığı için ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamasıyla hakkında dava açılan Mehmet Sanrı hakkında ise İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi 20 Haziran'da beraat kararı vermişti. Sanık avukatı savunmasında Binali Yıldırım'ın Diyarbakır ziyaretinde yaptığı konuşmada ‘Kürdistan’ ifadesini kullandığını belirterek, “Kürdistan kelimesini günlük hayatta kullanmayan devlet yöneticisi de yoktur. Yakın tarihte Başbakanlık yapan kişi de aynı kelimeyi sarf etmiştir” şeklinde konuştu. Mahkeme de kararında ‘Kürdistan’ sözcüğünün üst düzey yöneticiler tarafından kimi zaman kullanıldığı gerçeğinden hareketle bu sözcüklerin sarf edilmesinin toplumda herhangi bir kamu bozma etkisi de oluşturmadığı” ifadelerini kullanmıştı.