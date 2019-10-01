Manisa’da jeton Konya’da tütün cinayeti!

Manisa’nın Salihli ilçesindeki kan donduran olay dün akşam saat 21.00 sıralarında, Salihli- Ödemiş yolu üzerinde bulunan lunaparkta meydana geldi.

10 YAŞINDAKİ KIZINI LUNAPARKA GÖTÜRDÜ

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Ahmetli Şube Müdürlüğü çalışanı Eren Erbahçeciler, 10 yaşındaki kızıyla birlikte lunaparka eğlenmeye gitti.

JETON YÜZÜNDEN TARTIŞTILAR

İddiaya göre, Erbahçeciler ile lunapark çalışanı K.S. arasında, oyun aletlerinde kullanılan jeton nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyürken K.S., yanındaki tabancayla Eren Erbahçeciler’i göğsünden yaraladı. Kızının gözü önünde kanlar içinde yerde kalan Erbahçeciler, ambulansla, kentteki özel hastaneye kaldırıldı. Ancak Erbahçeciler, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Erbahçeciler’in kızı ise yakınlarına teslim edildi. Polis, olay yerinden kaçan K.S.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

KONYA’DA DA TÜTÜN CİNAYETİ

Konya’da ise tütün sarma nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saat 02.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Topak Sokak’taki kahvehanenin önünde meydana geldi.

“BÖYLE TÜTÜN SARILMAZI”

Sertaç Efe (38), emlakçılık yapan arkadaşının iş yerine gidip, sohbet etmeye başladı. Bu sırada yan tarafta kahvehane işleten Murat Yağcı (36), komşusu olan emlakçının yanına geldi. Yağcı, sigara içmek için tütün saran Efe’ye iddiaya göre ‘Böyle tütün sarılmaz yanlış sarıyorsun’ dedi. Bunun üzerine Yağcı ile Efe arasında tartışma çıktı. Kısa süren tartışmanın ardından oradan ayrılan Efe, bir süre sonra tekrar geri geldi. Aracından inen Efe, kahvehane önündeki Yağcı’ya tabancayla ateş ederek göğsünden yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan Yağcı’nın yanında bulunan yakınları Ertekin Kaçın (39) ve Hasan Barış (25) da tabancayla ateş ederek karşılık verdi. Çıkan silahlı çatışmada Efe el ve ayak parmaklarından, Hasan Barış ile o sırada eczaneye giderken yoldan geçen Tunahan Yüncü kalçalarından yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine çağrılan ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tedavi altına alınan Yağcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Polis, Ertekin Kaçın ile tedavilerinin ardından taburcu olan Hasan Barış ve Sertaç Efe’yi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

(Ajanslar)