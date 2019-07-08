Mansur Yavaş’tan ODTÜ hamlesi

ODTÜ'de arazisi içinde yurt yapımı için, bu sabah tepkilere karşın ağaç kesimine başlanan alanın inşaat ruhsatı olmadığı ortaya çıktı. Sabah yaşananların ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ODTÜ yönetimiyle görüştü.

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Yavaş görüşmeye ilişkin Twitter hesabından şunları yazdı:

“Bugün ODTÜ'de yaşananlar üzerine rektör Sayın Mustafa Verşan Kök ile görüştük. Ankaralıları ve tüm kamuoyunu doğru bilgilendirecek ve sorunu çözüme kavuşturacak bir süreci karşılıklı uzlaşma ile sürdüreceğiz.Kamu vicdanını korumak için çabalarımız devam etmektedir.”

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YAVAŞ’TAN ODTÜ YÖNETİMİNE TEKLİF

Bir iddiaya göre, Başkan Yavaş’ın ODTÜ yönetimine bir teklifte bulunduğu, yurdu kendisinin yapıp ODTÜ yönetimine hibe edeceği gelen bilgiler arasında.