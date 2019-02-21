Meclis’te bir ilk: 9 parti de ‘evet’ dedi

Önerge TBMM'de ele alınırken konuşan İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, ''Bizdeki yasalar, kişilerin hayvanlara diledikleri oranda eziyet edebilecekleri izlenimi yaratıyor. Bu kişiler para cezası ile kurtuluyor ve vicdanlar kanıyor'' dedi. MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ise ‘'Mevcut Hayvanları Koruma Kanunu yeterli değil. Doğal denge açısından hayvanlara ihtiyaç var'' diye konuştu.

CANGO'YA SELAM

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise ‘'Hayvan hakları yasası 2004'te yürürlüğe girdi ama 15 yıldır aksıyor. Biz yıllardır hayvanlarla barışık yaşarken şimdi geldiğimiz nokta tam tersi. Şimdi Cango ve Haydut da beni izliyor. Onlara selam gönderiyorum'' açıklaması yaptı.

AKP Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç da ‘'Biz dünyadaki ilk hayvan hastanesi Gurabahane-i Laklakan'ı Bursa'da açan bir nesiliz. 2004-2018 yılları arasında 1 milyon 352 bin adet sahipsiz hayvan aşılandı, 1 milyon 79 bin adet hayvan kısırlaştırıldı, 315 bin 500 hayvan sahiplenildi. Hayvan hakları konusunda gereken adımları ortaya koymalıyız'' dedi.