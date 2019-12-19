Meclis’te erken seçim tartışması!

TBMM Genel Kurulunda 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin görüşmelerinde söz alan CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Türkiye’nin bir krizin içinde olduğunu savunarak, bu durumdan çevreci, kapsayıcı ve kalkınma anlayışına dayanan yeni bir modele geçilmesiyle çıkılabileceğini söyledi. Erdoğdu, “Oluşturulacak yeni modelin ilk adımı erken seçim olmak zorunda çünkü siz çok yoruldunuz, çünkü sizin getirdiğiniz sistemi taşımanız mümkün değil” görüşünü paylaştı.

“BEN DOĞRU BULMUYORUM”

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, CHP’li Erdoğdu’nun ifadeleri üzerine söz alarak, “Hep bu sistem eleştirisi yapılıyor, güçler ayrılığı da var. Yönetimde istikrar, temsilde adalet ilkesi de gerçekleşmiş durumda. Siyasi istikrarın olduğu bir ülkede bu tür erken seçim tartışmalarını ben doğru bulmuyorum. Hem ‘Böyle bir bizim önerimiz, talebimiz yok.’ diyor CHP ama bir taraftan da tekerleme halinde sürekli bu seçim söylemlerini bu şekilde ifade etmişler” diye konuştu. AA