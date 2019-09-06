Meral Akşener’den Kaftancıoğlu mesajı!

Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen hapis cezasına ilişkin sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan İYİ Parti lideri Akşener, “Ama o sopayı tutanlar unutmasın ki; gün gelir hukuk herkese lazım olur” dedi.

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Yaptığı açıklamada Fransız filozof Voltaire’den de alıntı yapan Akşener, şu ifadeleri kullandı:

“Düşüncelerine katılmıyorum. Ama senin düşüncelerini savunma hakkını sonuna kadar savunurum.” – Voltaire

Yasama-Yürütme-Yargı’nın güçler ayrılığını koruyamazsak, aynı bugünkü gibi hukuk siyasetin sopası olur. Ama o sopayı tutanlar unutmasın ki; gün gelir hukuk herkese lazım olur.

İşte o tweet;