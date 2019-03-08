Erdoğan’a ücretsizdi… Akşener’e ücretli olacak

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 3 Mart’ta Samsun’da gerçekleştirdiği miting nedeniyle tramvayın ücretsiz olması İYİ Parti cephesini harekete geçirmişti. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin’den, 10 Mart Pazar günü İYİ Genel Başkanı Meral Akşener’in Samsun ziyareti ve mitingi sırasında da tramvay konusunda aynı hassasiyeti göstermesini isteyen İYİ Parti Samsun İl Başkanlığı, SAMULAŞ’a başvuruda bulunmuştu.

SAMULAŞ’TAN CEVAP GELDİ

SAMULAŞ tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin’in imzasıyla gönderilen cevapta İYİ Parti Samsun İl Başkanlığı’na olumsuz cevap verildi. Ücretsiz taşıma hizmetinin sadece Cumhurbaşkanlığı makamına yapılan bir hizmet olduğuna dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“2019/011 sayılı yazınız ile 10 Mart 2019 Pazar günü saat 14.00’de Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilecek olan miting programına katılımın sağlanmasını kolaylaştırmak amacıyla kurumumuza ait toplu taşıma araçlarının bahsi geçen tarihte ücretsiz hizmet vermesi talep olunmuş ve anılan talebinize ilişkin kurumumuzun önceki uygulamalarına atıf yapılmış ise de; kurumumuz tarafından benzer bir hizmetin T.C. Cumhurbaşkanlığı makamına sağlanmakla yetinildiği, bunun haricinde talep konusu hizmetin herhangi bir siyasi parti il başkanlığına verilmesinin yerinde olmadığını bilgilerinize sunarım.”