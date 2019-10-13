Merkel’in skandal çağrısına, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sert tepki

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak, Suriye’yi görüştü.

Almanya Federal Hükümet Basın ve Bilgi Ofisi, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in bugün Cumhurbaşkanı’nın talebi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı aradığını açıkladı. Görüşmede Barış Pınarı Harekâtı ve kuzeydoğu Suriye’deki son durum ele alındı. Merkel, askeri operasyona derhal son verilmesini istedi. Görüşmede ayrıca Suriye’nin İdlib ilindeki son durum ve Doğu Akdeniz’de gaz arama sondaj çalışmaları da ele alındı.

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ERDOĞAN, GAZETECİLERE MERKEL’E VERDİĞİ YANITI AKTARDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerle yaptığı toplantıda Merkel’e verdiği cevabı aktardı.

Erdoğan, “Dün Alman parlamentosunda Dışişleri Bakanı bir konuşma yapıyor ve ‘Türkiye’ye silah satışını durduracağız’ diyor. Az önce ben Şansölye Merkel’e de söyledim. ‘Dış işleri Bakanınız bu ifadeleri kullanıyor, nasıl izah edeceksiniz’ dedim. ‘Bana bir şeyi izah edin, biz sizinle NATO’da müttefik miyiz? Değil miyiz? Yoksa terör örgütünü NATO’ya aldınız da benim haberim mi yok’ dedim. Böyle garip bir yaklaşım olabilir mi? Siz bizden mi yoksa terör örgütünden mi yanasınız. Bir taraftan oturuyoruz, kalkıyoruz. Dünyanın değişik yerlerinden ‘terörle mücadele nasıl yapılır’ bunun tartışmalarını yapıyoruz, öbür taraftan geliyorsunuz şu anda bu terör örgütünün yanında yer alıyorsunuz” diye konuştu.

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