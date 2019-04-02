Meteoroloji’den kar ve çığ uyarısı! Son hava durumu raporu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son dakika hava durumu verilerine göre, yurdun geneli parçalı ve çok bulutlu; Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batman, Bitlis, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 15

İstanbul: Parçalı bulutlu 17

İzmir: Parçalı bulutlu 21

Adana: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Bursa: Parçalı bulutlu 15

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 19

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 11

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 11

Erzurum: Çok bulutlu, kar yağışlı 3

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 13



KAR VE ÇIĞ UYARISI

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, doğu illeri için kar yağışı ve çığ uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması ve yağışların Bitlis çevrelerinde kuvvetli olması beklendiği belirtildi. Açıklamada, “Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklenmektedir. Hava sıcaklıkların da önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgâr genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar; Van'da 2, Muş'ta 3, Bitlis'te 0 ve Hakkâri'de ise 3 derece olarak ölçülmüştür. Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Van'da 8, Bitlis'te 5, Hakkâri'de 5 ve Muş'ta 10 derece olması beklenmektedir. Eğimi dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.