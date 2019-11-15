Meteoroloji’den sağanak uyarısı ! Hafta sonuna dikkat…

Kış aylarının gelmesiyle birlikte hava sıcaklıkları düşmeye başladı ve Meteoroloji’den sağanak yağış uyarıları gelmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bu gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

YARIN AKŞAMA KADAR YAĞIŞ SÜRECEK

Akşam saatlerinden itibaren yarın akşama kadar etkili olmak üzere Ankara, Isparta, Ankara, Konya, Karaman, Niğde ve Mersin çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görüleceği, diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.

Yağışların özellikle bu gece saatlerine kadar Mersin çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

SEL VE SU BASKINI UYARISI

Ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, deniz üzerinde küçük çaplı hortum oluşumu riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

YURTTA HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE 9°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İSTANBUL 12°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

İZMİR 13°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 8°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam ilk saatlerde Isparta ve Antalya çevreleri ile bu gece saatlerine kadar Mersin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Mersin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 14°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 15°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 16°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, akşam ilk saatlerde Ankara ve Nevşehir çevreleri ile bu gece saatlerine kadar Konya, Karaman ve Niğde çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA 7°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, akşam ilk saatlerde sağanak yağışlı, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ESKİŞEHİR 6°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU 5°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ZONGULDAK 14°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ARTVİN 9°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 11°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 12°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -3°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -7°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 4°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 9°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu