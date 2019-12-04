Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: Hava soğuyor, yağmur ve kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin büyük bölümünün yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Samsun’un doğu ilçeleri, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin kıyıları, Çanakkale, Balıkesir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli yağmur, Bursa ve Bilecik’te kuvvetli karla karışık yağmur, Eskişehir ve Kütahya ile Ankara’nın güneybatı, Afyonkarahisar’ın kuzey ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Trakya kesimi ile bölgenin güneydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Çanakkale ve Balıkesir’de kuvvetli yağmur, Bursa ve Bilecik’te kuvvetli karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 9°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 5°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu

İSTANBUL °C, 10°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

KOCAELİ °C, 9°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Manisa’da kuvvetli yağmur, Kütahya ile Afyonkarahisar’ın kuzey ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 4°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 14°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

İZMİR °C, 12°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

MANİSA °C, 9°C

Çok bulutlu ve kuvvetli yağmurlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Isparta ve Burdur, akşam ve gece saatlerinde bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Isparta çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

HATAY °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Eskişehir çevreleri ile Ankara’nın güneybatı ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 3°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güneybatı ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 3°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

KONYA °C, 9°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİVAS °C, 5°C

Çok bulutlu, öğleden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 4°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 9°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

KASTAMONU °C, 3°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 8°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Samsun’un doğu ilçeleri, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize ile Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur şeklinde olması bekleniyor. Gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BAYBURT °C, 3°C

Çok bulutlu, öğleden sonra kar yağışlı

SAMSUN °C, 9°C

Çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT °C, 4°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 11°C

Çok bulutlu ve kuvvetli yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Erzincan ve Ardahan, akşam ve gece saatlerinde bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı

KARS °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı

MALATYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

SİİRT °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu