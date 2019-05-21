Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: Rüzgara ve sağanağa dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Aydın, İzmir’in güneyi, Isparta, Sivas, Malatya, Kahramanmaraş, Van ve Bitlis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Güney Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; Güney Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, doğusu parçalı çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 15°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE 17°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 17°C, 25°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 15°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Bu akşam saatlerinde parçalı yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde Aydın, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar ve İzmir’in güney kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; İç Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 13°C, 26°C
Bu akşam çok bulutlu ve ilk saatlerde yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla parçalı bulutlu
DENİZLİ 18°C, 30°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
İZMİR 20°C, 30°C
Bu akşam çok bulutlu ve ilk saatlerde güney çevreleri yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla parçalı ve az bulutlu
MANİSA 18°C, 31°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Isparta ve Kahramanmaraş çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA 18°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 20°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 18°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 12°C, 28°C
Bu akşam çok bulutlu ve ilk saatlerde yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Çankırı ve Sivas ile bu akşam saatlerinde Ankara ve Eskişehir çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ANKARA 14°C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 14°C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 17°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS 11°C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri ile Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 10°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 16°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP 16°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 18°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Orta Karadeniz bölümü ile yarın (Çarşamba) bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 16°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BAYBURT 9°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 15°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 18°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Malatya çevreleri ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyi ile Van ve Bitlis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 7°C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 6°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 15°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 8°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 14°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 18°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 18°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 22°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
23 Mayıs Perşembe günü Uğur Dündar ile Halk Arenası'nın ilk konuğu Ekrem İmamoğlu. Bu tarihi program sadece Sözcü TV'de.