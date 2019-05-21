Meteoroloji’den son dakika hava durumu açıklaması: Rüzgara ve sağanağa dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Aydın, İzmir’in güneyi, Isparta, Sivas, Malatya, Kahramanmaraş, Van ve Bitlis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Güney Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Güney Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, doğusu parçalı çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 15°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE 17°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 17°C, 25°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 15°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Bu akşam saatlerinde parçalı yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde Aydın, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar ve İzmir’in güney kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; İç Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 13°C, 26°C

Bu akşam çok bulutlu ve ilk saatlerde yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla parçalı bulutlu

DENİZLİ 18°C, 30°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

İZMİR 20°C, 30°C

Bu akşam çok bulutlu ve ilk saatlerde güney çevreleri yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla parçalı ve az bulutlu

MANİSA 18°C, 31°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Isparta ve Kahramanmaraş çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA 18°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 20°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 18°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 12°C, 28°C

Bu akşam çok bulutlu ve ilk saatlerde yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Çankırı ve Sivas ile bu akşam saatlerinde Ankara ve Eskişehir çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA 14°C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 14°C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 17°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS 11°C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri ile Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 10°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 16°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP 16°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 18°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Orta Karadeniz bölümü ile yarın (Çarşamba) bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 16°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BAYBURT 9°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 15°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 18°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Malatya çevreleri ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyi ile Van ve Bitlis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 7°C, 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 6°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 15°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 8°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 14°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 18°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 18°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 22°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu