Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı: İşte yağış beklenen iller…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Bursa’nın doğusu, Sakarya’nın güney kesimleri, Bilecik, Afyonkarahisar’ın kuzeyi, Uşak, Kütahya, Manisa’nın kuzeydoğusu, Bolu, Karabük, Ankara’nın kuzey ve batısı, Eskişehir ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Kütahya ve Eskişehir çevrelerinde, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Rize ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor.

YURTTA HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Bilecik ile Bursa’nın doğu, Sakarya’nın güney kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR 21°C, 33°C

Parçalı bulutlu

BURSA 22°C, 34°C

Parçalı bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 24°C, 31°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 21°C, 33°C

Parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar’ın kuzeyi, Manisa’nın kuzeydoğusu, Kütahya ve Uşak çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Kütahya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 17°C, 32°C

Parçalı bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 24°C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 26°C, 38°C

Az bulutlu

MANİSA 25°C, 38°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzeydoğu kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Göller yöresinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 24°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 26°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 24°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 18°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Eskişehir ile Ankara’nın kuzey ve batı çevrelerinin, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Eskişehir il genelinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Eskişehir çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 19°C, 33°C

Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde kuzey ve batı çevreleri yerel olmak üzere kısa süreli gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 17°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 19°C, 31°C

Parçalı bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SİVAS 14°C, 29°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 17°C, 28°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 21°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 25°C, 30°C

Az bulutlu

ZONGULDAK 22°C, 28°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Rize ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor.

AMASYA 19°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

BAYBURT 15°C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 23°C, 30°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 24°C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Erzurum, Kars ve Ardahan, yarın (Perşembe) Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 14°C, 29°C

Parçalı bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 11°C, 27°C

Parçalı bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 20°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

VAN 12°C, 29°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 23°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 24°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 28°C, 43°C

Az bulutlu ve açık

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