Meteoroloji’den son dakika sağanak yağış uyarısı! Günlerce sürecek…

Meteoroloji tarafından yapılan son dakika değerlendirmelerine göre; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile Eskişehir, Zonguldak, Bolu ve Düzce çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir, Aydın, Manisa, Denizli, Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 Kg/m), Muğla çevreleri ile Antalya’nın merkez ve batı ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100 Kg/m ve üzeri) olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

SAĞANAK YAĞIŞ GÜNLERCE SÜRECEK

Bugün batı bölgelerde başlayacak sağanak yağışlar hafta boyunca devam edecek. Perşembe günü batıda bir gün ara verecek olan yağışlar, çarşamba gününden itibaren doğuda da etkili olacak.



BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Ege ve Batı Akdeniz’de fırtına (60-80 km/sa), kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli fırtına (80-100 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli 13

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 19

İzmir: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.) 16

Adana: Parçalı bulutlu 23

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; öğle saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli, akşam ve gece saatlerinde Antalya Merkez, Aksu, Döşemealtı, Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor.) 19

Samsun: Parçalı bulutlu 18

Trabzon: Parçalı bulutlu 17

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli 7

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 15

4 İL İÇİN FIRTINA UYARISI

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, yarın 4 ilde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği kaydedildi. Açıklamada, Antalya ve ilçelerinde yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerinden başlayacak rüzgarın, zamanla şiddetini artırarak iç kesimlerde kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-80 km/sa), kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli fırtına (80-100 km/sa) şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi. Isparta, Burdur ve Muğla’da da etkili olacağı belirtilen fırtınanın, salı günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedildi.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

SEL, YILDIRIM VE HORTUM RİSKİ

Antalya’da yarın sabah saatlerinden itibaren başlayıp ertesi gün artarak devam etmesi beklenen sağanak yağış ve kuvvetli fırtına sebebiyle vatandaşlar uyarıldı. Antalya Valiliği de meteorolojinin uyarısını sosyal medya hesabından paylaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada 25 Kasım (yarın) sabah saatlerinden itibaren Antalya ve ilçelerinde sağanak yağış ve şiddetli fırtına uyarısı yapıldı. Güney ve güneydoğu yönlerinden başlayacak rüzgarın şiddetinin artarak, iç kesimlerde fırtına, kıyı kesimlerde ise kuvvetli fırtına şeklinde görüleceği belirtildi. Sağanak yağışların Salı günü ise Antalya merkez ilçeler, Kemer, Kumluca ve Finike’de şiddetli (100 Kg/metrekare ve üzeri) olmasının beklendiği bilgisi paylaşıldı.

Meteorolojiden yapılan açıklamada meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, hortum, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı bölge halkı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıldı.

Meteorolojinin uyarısı, Antalya Valiliği sosyal medya hesabından da “Gök gürültülü sağanak yağış” başlığıyla paylaşılarak vatandaşlar dikkatli olmaya çağrıldı.