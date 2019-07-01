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İstanbul’un trafik yoğunluğu son durum! Metrobüs duraklarında yoğunluk

27 Haziran’da başlayan FSM Köprüsü’ndeki çalışmalara pazartesi trafiği de eklenince, İstanbullular saatlerce yolda kaldı. Saat 09:30 itibariyle İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 33 olarak gözlendi. Metrobüs duraklarında yoğunluk oluştu.

09:24 -
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İstanbul’un trafik yoğunluğu son durum! Metrobüs duraklarında yoğunluk

FSM Köprüsü’nde bakım onarım ve asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle 4 şeridin kapatılmasının ardından trafik yoğunluğu devam ediyor. Sabah saatlerinde işe giden vatandaşların köprüdeki çalışma nedeniyle toplu ulaşım araçlarına yönelmesiyle metrobüs duraklarında yoğunluk oluştu.

İHA

Altunizade metrobüs durağında da vatandaşların metrobüsü tercih etmesiyle durakta adeta insan seli oluştu. Altunizade metrobüs durağında oluşan yoğunluk ise drone ile havadan görüntüledi. Metrobüs durağının yanı sıra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yoğun trafik oluştu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolları ile Altunizade katılımı durma noktasına geldi

DHA

Son güncelleme: android-time 09:36 01.07.2019
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