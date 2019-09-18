MHP’de yaprak dökümü! Bir istifa bir görevden alma

MHP Konya İl Başkanı Murat Çiçek, yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin takdiriyle 4 Temmuz 2014’ten bu yana yürüttüğü il başkanlığı görevinin, yine Bahçeli’nin takdiriyle bugün son bulduğunu söyledi. Bu durumun bir nöbet devri olduğunu ifade eden Çiçek, “Önemli olan Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in de dediği gibi bayrağı lekelemeden, yere düşürmeden teslim edebilmektir. Bu çerçevede görevimi yaptığımı ve yine bu çerçevede görevimi teslim ettiğimi düşünüyorum. Bundan sonra da davam ile liderimiz Bahçeli’nin emrindeyim. Yine bugüne kadar birlikte görev yaptığım tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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BİR DE İSTİFA HABERİ GELDİ

Öte yandan MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy da görevinden istifa ettiğini duyurdu. Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Değerli Antalyalı hemşehrilerim, yol yürümekten her zaman onur ve gurur duyduğum dava arkadaşlarım, liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey’in takdirleriyle yürütmekte olduğum Antalya İl Başkanlığı görevimi bugün itibarıyla gördüğüm lüzum üzerine ve sağlık sebeplerimden dolayı bırakıyorum. Herkesin bilmesini isterim ki ömrümü adadığım Türk milliyetçiliği ve Türk İslam ülküsü davama hizmet etme kararlılığım bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da devam edecektir. Şahsıma güvenerek il başkanlığı gibi kutsal ve şerefli bir görevi bizlere emanet eden Türk dünyasının ve Milliyetçi Ülkücü Hareket’in bilge lideri Genel Başkanım Sayın Devlet Bahçeli Bey'e sonsuz teşekkürlerimi sunar, ömrüm vefa ettiği sürece son nefesime kadar almış olduğu her kararı sorgulamaksızın emrinde olduğumu dost düşman herkesin bilmesini isterim” dedi. (AA/İHA)