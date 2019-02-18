Milas’ta çöken madenle ilgili vahim iddia!

Sarıkaya Mahallesi ile Labranda Antik Kenti arasındaki bölgede yer alan Yumrutaş mevkisindeki feldspat madeninde, bugün saat 10.30 sıralarında göçük oldu. 4 işçi, göçük altında kaldı. Maden ocağındaki çalışanların Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarıyla, olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak kurtarılan işçilerden biri hastaneye kaldırıldı. Burada tedavisi tamamlanan işçi, taburcu edilirken diğer 3 işçiyi kurtarma çalışmalarına devam edildi.

VALİ CİVELEK: ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Muğla Valisi Esengül Civelek, Milas ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçük sonrası olay yerine giderek çalışmaları yerinde izlemeye başladı. Yaşanınlarla ilgili bilgi veren Vali Civelek, “Feldspat madeni sahasında bir kaya, iş makineleri çalışırken düşmüş. İş makineleri ve sürücüleri, kayanın altında kalmış. 1 kişi yaralı hastaneye sevk edildi. Ama 500- 600 ton ağırlığında olduğu belirtilen kayanın altındaki diğer 3 işçinin sağlık durumuyla ilgili bir bilgi veremiyoruz. Kayayı kaldırma, kayayı kırma çalışmaları sürüyor” dedi.

İKİ İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Kurtarma çalışmalarının sürdüğü alanda kayanın altında kalan 3 işçiden ikisinin hayatını kaybettiği belirtildi. Bir işçinin de arama çalışmaları sürerken işçilerin kimlikleri belli oldu.

Enkazdaki cansız bedenine ilk ulaşılan işçinin Şükrü Otlak, diğerinin ise Engin Tutuk olduğu belirlendi. Enkazdan kurtarılması için çalışmaların sürdürüldüğü işçinin de Servet Çapacıoğlu olduğu belirtildi. Göçükten yaralı kurtarılıp, hastaneye sevk edilen işçinin ise Tayfun Akıncı olduğu açıklandı.

CENAZE KAYA ALTINDAN ÇIKARILMAYA ÇALIŞIYOR

Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen iş kazasında, Servet Çapacıoğlu’nun bulunması için arama çalışmaları sürüyor. Geçen süreye rağmen Çapacıoğlu’na ulaşılamadı. Göçükte ölen Engin Tutuk’un ise bedeninin hala kayaların altında olduğu cenazesinin çıkarılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

ÖLENİN KARDEŞİNDEN RUHSATSIZ İDDİASI

Kayaların altında kalan Engin Tutuk’un kardeşi Kenan Tutuk, işletmenin ruhsatsız olduğunu iddia etti. Olayı sonradan öğrendiğini belirten Kenan Tutuk, “Aşağıda operatörlük yapan Engin Tutuk’un kardeşiyim, bugün sabah bir göçük olmuş, sonradan haberimiz oldu. Abim ve abimin arkadaşı aşağıda kocamaan bir kayanın altında mahsur kaldılar. Şu anda hiç bir haber alınmıyor ve muhtemelen öldükleri düşünülüyor. Sabah abimden önce başka bir operatörler sokmak istemişler onlar girmek istememiş. O yüzden abimle bir arkadaşını sokmuşlar, 3 kuruş için abim ile arkadaşının canı gitti, büyük bir ihtimalle gitti. Şu anda sizin karşınızda zor konuşuyorum, bu yapı da kaçakmış bunu da diğer ölen operatörün kardeşinden öğrendim. Bunu size söyler mi bilmiyorum, çünkü o bu şirkette çalıştığı için ona baskı yapacaklar büyük bir ihtimalle, para verecekler bir şey yapacaklar. Bunlar büyük şirket, ben bu şirkette çalışmıyorum. Bunu gayet net bir şekilde söylüyorum, burası kaçak bir işletmeymiş. İki kişi aşağıda kayanın altında, hiç bir şekilde haber alamıyoruz. Kazı çalışmaları devam ediyor.” diye konuştu. DHA