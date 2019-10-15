Milli Savunma Bakanı Akar ABD’ye gidebilecek mi?

En çok sorulan soru, yaptırımların ardından, eğer gerçekleşirse, bu görüşmeye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katılıp katılmayacağı oldu.

Fırat'ın doğusundaki PKK terör örgütün Suriye uzantılarına yönelik Barış Pınarı Operasyonu’nun koordinasyonunu bizzat Savunma Bakanı Akar yönetip yürütüyor. Dolayısıyla, Trump-Erdoğan görüşme gündeminin ilk maddenin bu operasyon olması nedeniyle , Akar'ın da Beyaz Saray'da hazır bulunması kilit önem taşıyor.

GİRİŞ YASAĞI YOK

ABD Hazine Bakanlığı'nın açıkladığı yaptırım listesinde Akar'a yönelik yaptırımlar, sadece Amerikan topraklarında mal varlığının dondurulması, Amerikalı şirket ve kişilere Akar'la herhangi bir mali işbirliği yapma konusunda yasak getirilmesini içeriyor.

Üstelik ABD'ye giriş çıkışlara yönelik yasakları, Hazine Bakanlığı değil, Amerikan Dışişleri Bakanlığı belirliyor. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Türk yetkililere yönelik her hangi bir giriş-çıkış yasağı yaptırımı karar ya da açıklaması henüz bulunmuyor.

Bu durumda, Hulusi Akar'ın ABD'ye giderek, Erdoğan'a Beyaz Saray görüşmesinde eşlik etmesi açısından hukuki bir engel görünmüyor.