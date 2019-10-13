Milli Savunma Bakanlığı: 35 kilometre derinlikte kontrol sağlandı

Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla TSK tarafından Suriye’nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve SMO askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. Tel Abyad ilçe merkezinde çatışmaları komuta eden SMO kaynaklarından alınan bilgiye göre, muhalifler kentte hakimiyeti sağladı.

Kent merkezinin doğu ve güney kesimlerinde SMO askerleri ile YPG/PKK’lılar arasında şiddetli çatışmalar sürüyor. SMO, çatışmalarda YPG/PKK’nın sözde asayiş merkezi ele geçirdi. Suriye-Türkiye sınırındaki Rasulayn ve Tel Abyad ilçesinde, 9 Ekim’de başlayan harekatta şu ana kadar toplam 1 ilçe merkezi, 1 belde ve 56 köy YPG/PKK’dan kurtarıldı.

M-4 KARAYOLUNUN KONTROLÜ SAĞLANDI

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında, M-4 karayolunun kontrolünün sağlandığını açıkladı. Twitter’dan yapılan açıklamada, “Barış Pınarı Harekâtı kapsamında başarıyla icra edilen operasyonlar neticesinde, 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 karayolunun kontrolü sağlandı” denildi. Ayrıca bakanlıktan, bölgede operasyona katılan askerlerin görüntüsünü paylaştı.

TANKLAR EMİR BEKLİYOR

Öte yandan Türk tankları Akçakale'den Telabyad'a girmek için sınırın sıfır noktasında bekletiliyor. Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Mehmetçik ve Milli Suriye Ordusu birlikleri bugün öğle saatlerinde Telabyad’ın doğusunu ele geçirdi. Şehir merkezinde yoğunlaşan çatışmalara destek amacıyla sınırın sıfır noktasında konuşlanan Türk tankları, Telabyad'a girmek için emir bekliyor.