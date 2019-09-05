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Milyonluk tesiste yangın!

Bursa’nın Kestel ilçesinde tekstil fabrikasında çıkan yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında fabrikanın bir kısmı küle döndü.

16:08 -
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Milyonluk tesiste yangın!

Kestel ilçesinde bulunan Barakfaki Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil fabrikasında saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Kumaş kurutan makinenin ısınması sonucu çıkan yangın kısa süre büyüyerek bütün fabrikayı sardı.

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yangın söndürülürken, fabrikada büyük zarar meydana geldi. Alevlere 2 saat boyunca 45 itfaiye eri ile AFAD ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri, 20 itfaiye aracı, 6 arozöz ve 13 tanker müdahale etti. Yangın 2 saatlik müdahalenin ardından tamamen söndürüldü.

İHA

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