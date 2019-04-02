Miraç Kandili için nasıl niyet edilir? Miraç Kandili günü okunacak dualar…

Miraç Kandili, dualar ve ibadetlerle rağbet ve bereketi arttırdığına inanılan, Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)'ın göğe yükseldiği gece olan ifade eden kutsal gündür. İslam alemi ve Müslümanlar için kutsal günü ibadet ederek geçirmek isteyenler, Miraç Kandili günü niyet nasıl edilir, neler yapılır merak ediliyor. Miraç Kandili'nde nasıl niyet ve ibadet etmeliyiz haberimizde yer alıyor.

MİRAÇ KANDİLİ’NDE ORUÇ TUTULUR MU

İslam alemi için en önemli günlerden birisi olan Miraç Kandili, Recep ayının 27. gecesi ibadetlerle idrak edilecek. Bu özel günde ibadet ve dua edecek vatandaşlar camilere akın edecek. Miraç Kandili’nin yaklaşmasıyla birlikte Müslümanlar, Miraç Kandili’nde nasıl ibadet edileceği ve Miraç Kandili’nin öneminin ne olduğunu merak edip araştırıyor. Bu mübarek gece ile ilgili merak edilen bir diğer konu ise oruç tutulup tutulmayacağı. İşte, herkesin merakla aradığı o sorunun yanıtı…

Dini kaynaklara göre Miraç Kandili’nde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almamasına karşın, Receb ayının 27. günü olan Miraç Kandili’nde müminler bu günün gündüzünde oruç tutmuş, gecesini çeşitli ibadetler ve dua ile geçirmiştir. Miraç gecesine özel ibadet bulunmamaktadır. Fakat bu mübarek gecenin gündüzünde oruçlu olmanın, Allah katında çok kıymetli olduğu çeşitli İslam alimleri tarafından söylenmektedir.

MİRAÇ KANDİLİ DUASI

Euzü billahi mineş-şeytanir-racîm Bismillahir-rahmanir-rahîm

Ey Bizleri varlığa erdiren Var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran Güzeller Güzeli Rabbimiz! Sana sonsuz hamd ü senalar olsun. Kainatın İftihar Tablosu Peygamber Efendimiz’e Sonsuz salât ü selam olsun.

Gufranla ufkumuzda tüllenen şu mübarek gecede bir kere daha dergâh-ı ilahînin önünde el açıp yalvarıyoruz

MİRAÇ GECESİ NELER YAPILMALI?

Miraç Gecesi: Receb ayinin 27.nci gecesidir. Yatsi namazindan sonra 12 rek'at namaz kilinir. 2 rek'atte bir selâm verilir. Her rek'atte 1 Fâtiha-i Serîfe, 10 Ihlâs-i Serîf okunur. Namazdan sonra; 100 defa”Sübhanallahi velhamdülillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azim” 100 defa istigfar, 100 defa salâvat-i serîfe okunur.

10 gün 100 defa “Sübhanallahü hayyül Kayyum”

10 gün 100 defa “Sübhanallahü ehadüs Samed”

10 gün 100 defa “Sübhanallahü gafurur Rahiym” zikirlerini yapmak müstehaptir.

* Kur’ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur’ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah’a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

* Peygamber Efendimiz (sas)’e salât ü selâmlar getirilmeli; O’nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

* Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.

* Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah’ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

* Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plân ve programı çizilmeli.

* Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.