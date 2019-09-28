Miroğlu ve Yeneroğlu’ndan ‘Ahmet Altan’ mesajı

Eski AKP Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu ve AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, cezaevinde bulunan yazar Ahmet Altan için Twitter'dan mesaj verdi.

İlk olarak Miroğlu, Altan'ın yeni yayınlanan ve Türkçe olarak basılmasına izin verilmeyen kitabı Fransa'da gördüğünü belirterek, “Tanıtımında ‘Bir daha dünyayı göremeyeceğim' yazıyor. Geçmiş olsun Ahmet, bir an önce özgür olmanı diliyorum. Bu ülkede, iki yılda kırk insanın öldürüldüğü bir cezaevinden sağ çıkmış mahkumlardan biri olarak diyorum ki umutsuz olma” diye yazdı.

“Değerli abim, bu ayıp bizlere yeter”

Bu mesajı retweet eden ve halen AKP İstanbul Milletvekili olan Mustafa Yeneroğlu da, ” ‘I will never see the world again' veya ‘Ich werde die Welt nie wieder sehen' kitabı İngiltere'de ve Almanya'da raflarda, ikisini de aldım, Türkçesi yok. Değerli abim, bu ayıp bizlere yeter. Ve hep birlikte ahlaken sorumlu olduğumuzu unutmayalım. Özgürlükçü Türkiye hayal olmamalı!” diye yazdı.