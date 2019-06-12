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MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi, resmi internet adresinden MSÜ tercih sonuçlarını açıklayacak. Öğrenciler merakla MSÜ tercih sonuçlarını bekliyor. Adaylar tercih ettiği okullara Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek. Peki MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

23:00 -
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MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ tercih sonuçları 13 Haziran 2019 tarihinde personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden açıklanacak. Gün içerisinde MSÜ tercih sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını öğrenmek isteyenler aşağıda yer alan linkten kontrol edebilirler.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI

Aday Değerlendirme Puanlarına göre değerlendirilerek kontenjana giren ve sevk edildikleri hastanelerden “Sağlık Muayenesi” bölümünde belirtilen olumlu sağlık raporunu alan adayların kayıt işlemleri yapılacaktır. Kayıtlar ilgili okullarda yapılacak olup, adaylar İntibak Eğitimini müteakip eğitim ve öğretime başlayacaklardır. Kesin kayıt için adaylardan istenecek belgeler 2'nci seçim aşaması sonuçlarının açıklandığı tarihte https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

MSÜ FAALİYET TAKVİMİ

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