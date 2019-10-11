Muhammed bebek son yolculuğuna uğurlandı

Ülkesindeki iç savaş nedeniyle ailesinin sığındığı Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde 9 ay önce dünyaya gelen Suriyeli Muhammed Omar Saar, hiç görmediği vatanından PKK/YPG terör örgütünün attığı roketlerle şehit düştü. Annesinin hasretini çektiği vatanına sadece bir kaç kilometre uzaklıktaki Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde doğan Suriyeli bebek, evlerinin yakınına düşen roketten kaçmaya çalışan annesinin kucağında ikinci bir roketin hedefi oldu. Minik Muhammed, Barış Pınarı Harekatı’nın ilk sivil şehidi olurken, ağır yaralanan annesi ise hastanede tedavi altına alındı.

Dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Şanlıurfa kent merkezinde düzenlenen cenaze töreninin ardından Akçakale’ye getirilen cenaze, Sanayi Mahalle Camii’nde kılınan cuma namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Minik Muhammed,, vatanına çok yakın mesafede bulunan Akçakale ilçesindeki Yeni Mezarlık’ta dualarla defnedildi.

Şehit olan anne ve iki kızı yan yana toprağa verildi

Şehit 12 yaşındaki Emine Yıldız, 15 yaşındaki Leyla Yıldız ve 48 yaşında anneleri Fatma Yıldız bu sabah naaşları karayolu ile İdil ilçesi Ulak köyüne getirildi. Buradaki törene, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, 23. Piyade Tümen Komutanı Halil Soysal, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AKP Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, şehitlerin aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehitlerin naaşları, Ulak köyüne getirilmesinin ardından köy caminde cenaze namazları kılındı. Cenaze namazlarının ardından anne ve iki kızı için helallik istendi. Cami önünde toplanan aile ve köy sakinleri tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Şehitlerin naaşları, daha sonra yapılan duaların ardından, toprağa verildi. Anne ve kızları toprağa verildiği sırada aile fertleri gözyaşlarına hakim olamayarak, sinir krizi ve baygınlık geçirdi.

Ailelere taziye ziyaretinde bulunan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, burada yaptığı konuşmada, 2 gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleri doğrultusunda Barış Pınarı Harekatının başlatıldığını hatırlattı. Vali Pehlivan, “Şuanda ordumuz bütün unsurları ile yoğun bir mücadele veriyor. Bu mücadelenin amacı komşumuz olan Suriye topraklarında teröre karşı mücadele etmek, burada bir güvenlik koridoru oluşturmak ve bu koridoru oluşturmakla birlikte kendi sınır ve iç güvenliğimizi arttırmak. Tabi ordumuz mücadelesini sürdürürken maalesef terör örgütleri de saldırılarına devam ediyorlar. Dün masum insanlarımıza karşı Nusaybin'de bir saldırı gerçekleşmişti. İçinde bebeklerinde olduğu vatandaşlarımızı kaybettik. Vatandaşlarımızdan 3'ü ilimiz İdil ilçesi Ulak köyü nüfusuna kayıtlı kardeşlerimizdir. Biraz önce onların definlerini gerçekleştirdik. İşte tamda bu nokta da şunu söylemek lazım Devletimiz, bütün güvenlik birimlerimiz bütün unsurları ile mücadele ediyor. Vatandaşlarımızda ifade ettiler hepimiz kendimizi devletimize bayrağımıza, milletimize birliğimize ve beraberliğimize adamış durumdayız. Şehitlerimizin yakınları vatan sağ olsun dediler. Bu ses bugün Şırnak'tan İdil'den yurdumuzun her tarafından yükseliyor ve yükselmeye devam ediyor. Ve inşallah ordumuz başarılı bir şekilde yoluna devam eder biz her zaman barışı, huzuru, güvenliği tesis etmek için mücadele etmiş bir milletiz. İnsanı yaşatmaya huzuru daim etmeye yönelik mücadele inşallah devam edecek. Şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Ailelerine de sabır ve başsağlığı diliyorum” dedi.

“Terör örgütünün kuruluş amacı, masum insanların kanını dökmek”

Köy sakini Mehmet Nuri Genç ise, “terör örgütlerinin kuruluş amacının masum insanların kanını dökmek olduğunu söyledi. Genç, “Malum örgüt bu kırk yıldan beridir Kürt halkının kanını dökmektedir. Yine üç tane vatandaşımızın kanını döktüler. Taşeronluğunu yaptığı batılı güçle bir kez daha sevinsinler görevlerini yerine getirdikleri için. Bu halk artık her şeyin farkındadır. Bundan sonra hiç kimse bunlara alet olmayacak. Devletimizi gereği neyse icabına bakacaktır. Kürt halklarının selameti için bu operasyonların yapıldığı kanaatindeyiz. Bu operasyonda şehit olan sivil ve güvenlik güçlerine Allah’tan rahmet diliyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından anne ve kızları yan yana toprağa verildi.

ŞEHİT ÇOCUKLAR TOPRAĞA VERİLDİ

Sokakta oyun oynarken şehit olan Elif Terim (11) son yolculuğuna uğurlandı. Terim için bugün Özbek Mahallesi Semerkand Camii’nde tören düzenlendi. Top ve çatışma sesleri arasında kılınan cenaze namazına, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Ceylanpınar Kaymakamı Mehmet Keklik, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Çalışma Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AKP Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Halil Özcan, şehit Terim'in ailesi, askeri yetkililer ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit Elif Terim kılınan namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

EKMEK ALMAK İÇİN ÇIKMIŞTI

Evden ekmek almak için çıktığı sırada şehit olan Mazlum Güneş (11) için ise Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde tören düzenlendi. Abdulkadir Geylani Camisi’nde düzenlenen törene katılan Siverek İlçe Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, “Bugün Siverek'te 11 yaşında gencecik bir yavrumuzu toprağa verdik, kederli ailesine ben başsağlığı diliyorum. Biz milletimiz, devletimiz hep beraber birlik içerisinde bu harekete destek veriyoruz. Ordumuzun morali son derece yerinde, güçlü ve küvetli bir şekilde bütün terör odaklarını yok edene kadar bu harekâta devam edeceğiz ve hassasiyetlerimiz çocuklara, sivillere kesinlikle bir zarar gelmemesidir. Terör örgütünün bütün dünyanın gözü önünde sivilleri hedef aldığını söyleyen Kaymakam Çiftçiler,” Terör örgütü sivillerin yaşadığı alanlara roket ve havan toplarıyla saldırıda bulundu, bu da kimin sivilleri öldürdüğü ortaya çıkıyor. Bugün Siverek'te 11 yaşındaki bir çocuğumuzu toprağa verdik, dün de 9 aylık bir bebek şehit olmuştu. Ama Türk ordusu kesinlikle sivilleri hedef alamaz, siviller hassasiyetimizdir. Terör örgütünden bir terörist kalmayıncaya kadar bu mücadelemiz devam edecek” dedi.

Konuşmaların ardından kılınan cenaze namazından sonra Mazlum Güneş'in cenazesi Sofice Mahallesi mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

İHA