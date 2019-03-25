Mustafa Demir kimdir? AKP Samsun Belediye Başkanı Adayı Mustafa Demir kaç yaşında?

2019 yılında yapılması planlanan yerel seçimlerde aday olan Mustafa Demir, Hükümette Bayındırlık ve İskân Bakanlığı görevini yürütmüştü. Peki, Mustafa Demir kimdir, kaç yaşında? İşte, Mustafa Demir hakkında merak edilenler…

AKP SAMSUN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI MUSTAFA DEMİR

Mecliste 22. ve 23. dönem olmak üzere Samsun milletvekilliği yapan Mustafa Demir aynı zamanda Meclisi Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı görevini de gerçekleştirdi. 18 Ocak 1961 yılında Trabzon’un Şalpazarı semtinde dünyaya Gelen Mustafa Demir, evli ve 5 çocuk babası.

Öğrencilik döneminde; Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini bitirdi. 4 yıl kamu hizmeti yaptı. Mimarlık, yapı müteahhitliği ve ticaret işiyle uğraştı. Atakum Belediyesi Belediye Meclisi Üyeliği görevinde bulundu.

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