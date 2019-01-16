Nerede oy kullanacağım? YSK seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır? (YSK seçmen sorgulama 2019)

YSK seçmen sorgulama listelerini askıya çıkardı. Mart 2019 yerel seçimlerinde nerede oy kullanacağını merak edenler YSK seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır araştırıyor. İşte YSK seçmen sorgulama sayfası...

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), mahalli idareler seçimi için askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listeleri 17 Ocak Perşembe günü saat 17.00’ye kadar askıda kalacak. Seçmen listeleri askından indirildikten sonra YSK sitesi üzerinden sorgulama yapabilecek. İşte YSK seçme kaydı hakkında merak edilenler…

ÖĞRENCİLER BULUNDUKLARI İLLERDEN OY KULLANABİLECEK

Öğrenim gördükleri yerlerde oylarını kullanmak isteyen öğrenciler (askeri öğrenciler hariç), öğrenim gördükleri okuldan, o okulun öğrencisi olduklarına ve kaldıkları yurt Müdürlüğünden de yurtta kaldıklarına ilişkin alacakları belgelerle bağlı bulundukları okul ve yurtların ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat başvurmaları ve tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ile eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim etmeleri halinde bulundukları yerden oy kullanabilecek.

YSK SEÇMEN SORGULAMA

GÖRME ENGELLİLERE KOLAYLIK

Görme ve ortopedik engelli seçmenler oylarını, 75 yaş ve üzeri seçmenler gibi aile bireyleri ile birlikte sandık alanlarının giriş katlarında kurulacak sandıklarda kullanabilmek için engelli olarak kayıtlı olup olmadığını www.ysk.gov.tr adresinden, “Seçmen Sorgulama” uygulamasından ve e-Devlet kapısından öğrenebilecek.



YATAĞA BAĞLI SEÇMENLERİN AYAĞINA SANDIKLAR GİDECEK

Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olanlar, 17 Ocak'a kadar “Engeli Nedeniyle Yatağa Bağımlı Olduğu” veya 3Hastalığı Sebebiyle Yatağa Bağımlı Olduğu” ibare yer aldığı sağlık raporu ile birlikte, www.ysk.gov.tr internet adresinden temin edebileceği “Seyyar Sandık Kurulu Talep Formu”nu doldurup yerleşim yerinin bağlı bulunduğu ilçe seçim kurulu başkanlığına ya da ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere bağlı bulundukları muhtarlığa teslim etmeleri halinde kayıtlı oldukları adreste seyyar sandık uygulaması ile oy kullanabilecek.

Seçmenler bugünden itibaren YSK'nin “www.ysk.gov.tr” adresinden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanmasını da yapabilecek. Muhtarlık bölgesi askı listeleri, 17 Ocak'ta askıdan indirilecek.