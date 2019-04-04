Nil nehri nereye dökülüyor? (4 Nisan Hadi ipucu 20.30)

Hadi bu akşam 20.30’da. Her akşam Instagram hesabından yayınlanan ipucu şöyle açıklandı: “Bugünkü ipucumuz coğrafyadan geliyor sevgili hadiciler. Güneyden kuzeye doğru akan ve üç ana kolu olan Nil nehri, dünyanın en uzun nehridir. Peki siz Orta Afrika’nın Büyük Göller yöresinde doğan Nil nehrinin nereye döküldüğünü biliyor musunuz?”

NİL NEHRİ NEREYE DÖKÜLÜYOR?

CEVAP: AKDENİZ

Dünyanın en uzun nehridir. Afrika'da Victoria Gölü'nde çıkar ve kuzeye doğru akarak Akdeniz'e dökülür. Victoria Gölü'nden, döküldüğü yere kadar olan uzunluğu 6.390 kilometredir. Genel olarak Nil'in başlangıcı, Victoria Gölü'ne güneyden gelen Kagera nehriyle birlikte ölçülür çünkü Nil'in gerçek başlangıcı Kagera nehrinin kaynağıdır Böylece, Nil'in uzunluğu 6.671 kilometre eder.

Nil, Tanganyika, Uganda, Sudan'dan geçtikten sonra Bahrelgazal nehriyle birleşir ve Beyaz Nil adını alır. Hartum'da Mavi Nil denilen kolla birleşir 250 metrelik çağlayanlarla Mısır topraklarına dökülür. Mısır'ı baştan başa geçerek, Kahire'den sonra, birçok ufak kollara ayrılır, ana kolu Dimyat yakınlarında, geniş bir çatal ağızla Akdeniz'e ulaşır.