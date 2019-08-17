Nüfusun yüzde 70’i deprem tehdidi altında

Kocaeli Gölcük'te 17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de meydana gelen ve 45 saniye süren 7.4 büyüklüğündeki Marmara Depremi'nin üzerinden tam 20 yıl geçti. Kocaeli başta olmak üzere İstanbul, Yalova, Sakarya, Bolu, Bursa, Eskişehir, Zonguldak ve Tekirdağ'da 18 bin 373 vatandaşımız hayatını kaybederken, 48 bin 901 vatandaşımız yaralandı. 5 bin 840 vatandaşımız ise kayboldu. En çok can kaybı depremin merkez üssü Gölcük ve çevresinde yaşandı.

TOPLANMA ALANI NEREDE?

Ancak tüm bu yaşananlardan ders çıkarılmadı. Kocaeli'deki hasarlı binalarda hala vatandaşlar ikamet ediyor. Nüfusun yüzde 70'inin deprem riski altında olduğuna dikkat çeken Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası'na göre, başta İstanbul olmak üzere kentlerin yarısının güvensiz yapılarla dolu olduğu vurgulandı. İstanbul'un en az 6.5 büyüklüğünde bir depremi mutlaka yaşayacağını, can kaybının yanı sıra 2 milyon kişinin de evsiz kalacağı belirtildi. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Cemal Gökçe, “İstanbul'da deprem sonrası toplanılacak boş alan kalmamıştır. 1999 depremi sonrası 493 toplanma alanı ve çadır kurulacak yerin 3/4'ü ranta teslim edilmiştir. İstanbul AVM'lere, gökdelenlere teslim edilmiştir” diye konuştu.

Depremin izleri böyle silindi

Yıkılan binaların yerine yeni yerleşim birimleri yapıldı. Depremde hasar gören yerlerin 20 yıl sonraki halleri havadan görüntülendi