O oğlak Kaz Dağları’nda bu halde bulunmuş!

Kaz Dağları'nda Kanadalı Şirketin altın arama çalışmaları için kesilen binlerce ağacın bölgede yaşayan canlıların da yaşam alanlarını tehdit ettiği gözlemlenmişti. Dün binler Su ve Vicdan Nöbeti için katliamın yapıldığı alanda toplanarak, ağaçların kesilmesini protesto etmişti.

BATAKLIKTAKİ OĞLAK KURTARILDI

Sözcü muhabirinin de aralarında olduğu bir grup, maden şantiyende yaşam alanı yok edilen ve çamura bulanan oğlağın hayatını kurtarması büyük sevinç yaratmıştı. Küçük oğlağın kurtuluşu, “Bak bir canlı daha kurtuldu, henüz geç değil” yorumlarına neden olmuştu.

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BALABAN ADI VERİLDİ

Oğlağı kavurucu güneşin altında saplandığı çamurdan kurtaran grup, bitap düşmüş oğlağı dakikalarca kucağında taşımış ve veterinere teslim etmişlerdi. Oğlağın en az 3 gündür yemek yemediği ve su içmediği tespit edilmiş, tedavisine başlanmıştı.

YENİDEN BULUNDUĞU TEPEYE GETİRİLECEK

Balaban Tepesi'ndeki maden şantiye sahasında bulunan oğlağa, bulunduğu yer nedeniyle Balaban adının verildiği öğrenilirken, tedavisinin ardından yeniden sonra kamp alanına getirileceği öğrenildi.