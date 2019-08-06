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O oğlak Kaz Dağları’nda bu halde bulunmuş!

Kaz Dağları'nda dün düzenlenen büyük buluşma esnasında vatandaşlar tarafından maden ocağındaki bataklıkta bulunan oğlak tedavi altına alınmıştı. 3 gündür aç ve susuz olduğu belirtilen oğlağın bataklıktaki o fotoğrafı yaşanaları özetler gibi… Bataklıktan kurtulduktan sonra veterinerde tedavi altına alınan oğlağa bulunduğu tepeye izafen “Balaban” adı verildi.

Mehmet ANDAÇ / Çanakkale
15:31 -
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O oğlak Kaz Dağları’nda bu halde bulunmuş!

Kaz Dağları'nda Kanadalı Şirketin altın arama çalışmaları için kesilen binlerce ağacın bölgede yaşayan canlıların da yaşam alanlarını tehdit ettiği gözlemlenmişti. Dün binler Su ve Vicdan Nöbeti için katliamın yapıldığı alanda toplanarak, ağaçların kesilmesini protesto etmişti.

Balaban adı verilen oğlağın 3 gündür aç ve susuz olduğu öğrenildi.

BATAKLIKTAKİ OĞLAK KURTARILDI

Sözcü muhabirinin de aralarında olduğu bir grup, maden şantiyende yaşam alanı yok edilen ve çamura bulanan oğlağın hayatını kurtarması büyük sevinç yaratmıştı. Küçük oğlağın kurtuluşu, “Bak bir canlı daha kurtuldu, henüz geç değil” yorumlarına neden olmuştu.

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BALABAN ADI VERİLDİ

Oğlağı kavurucu güneşin altında saplandığı çamurdan kurtaran grup, bitap düşmüş oğlağı dakikalarca kucağında taşımış ve veterinere teslim etmişlerdi. Oğlağın en az 3 gündür yemek yemediği ve su içmediği tespit edilmiş, tedavisine başlanmıştı.

Sözcü muhabiri Mehmet Andaç talihsiz oğlanı böyle veterinere teslim etmişti.

YENİDEN BULUNDUĞU TEPEYE GETİRİLECEK

Balaban Tepesi'ndeki maden şantiye sahasında bulunan oğlağa, bulunduğu yer nedeniyle Balaban adının verildiği öğrenilirken, tedavisinin ardından yeniden sonra kamp alanına getirileceği öğrenildi.

Balaban böyle tedavi edildi.

Son güncelleme: android-time 15:34 06.08.2019
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