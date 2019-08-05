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Kaz Dağları’nda çamura bulanmış bir kuzu vatandaşlar tarafından kurtarıldı

Kaz Dağları’nda altın arama çalışmaları sonucunda kesilen ağaçlar, bölgede yaşayan canlıların da yaşam alanlarını tehdit ediyor. Sözcü muhabirinin de aralarında olduğu bir grup, yaşam alanı yok edilen ve çamura bulanan kuzunun hayatını kurtardı. Kuzuyu dakikalarca kucağında taşıyan vatandaşlar, ellerinde sular ile kuzuyu yıkayarak çamurdan arınmasını sağladı.

Sozcu.com.tr
15:14 -
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Kaz Dağları’nda çamura bulanmış bir kuzu vatandaşlar tarafından kurtarıldı

Mehmet ANDAÇ, Gökçe GÜNAÇ / ÇANAKKALE

Çanakkale’nin tek su kaynağı Atikhisar Barajı su toplama havzasında sürdürülen metalik madencilik faaliyetlerine karşı başlatılan destek eylemleri sırasında, aralarında Sözcü muhabirinin de olduğu bir grup çamura bulanmış bir kuzunun hayatını kurtardı. Üzerindeki çamurun kuruduğu ve gözlerine kadar bulandığı çamurdan kuzuyu arındırmak dakikalarca sürdü.

Sözcü muhabiri Mehmet Andaç alanı gözlemlediği sırada kuzu sesini duyduğunu ve çamura bulanmış olduğunu fark ettiğini belirterek, “Kuzunun olduğu alana yöneldik ve kuzuyu kurtardık, metrelerce kucağımda taşıyarak vatandaşların yanına kuzuyu bıraktım. Üzerindeki çamur kuruduğu için, diğer vatandaşlar ile birlikte kuzuyu dakikalarca yıkayarak hayatını kurtardık” dedi.

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