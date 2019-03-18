O yalan haber nasıl manşet oldu? Faruk Bildirici anlattı

Hürriyet'in, “İstanbul ve Ankara'yı İmamoğlu ve Yavaş değil HDP yönetecek” başlığıyla paylaşılan haberine tepkiler çığ gibi büyürken Hürriyet Gazetesi'nde son ombudsman olarak görev yapan Faruk Bildirici o haberin nasıl yayına alındığını açıkladı. “Sezai Temelli haberi bir ilk değil” diyen Bildirici, son 10 gündür bu tarz haberin sürekli pompalandığını ifade etti.

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Bildirici sözlerini şöyle sürdürdü:

“AKP’NİN MANİFESTOSUNA BAKTIĞIMIZDA 17 YILDIR YANLIŞ YAPTIKLARININ İTİRAFI OLARAK GÖRÜYORUZ”

“Tayyip Erdoğan ve AKP bu seçimde kampanyasını neyin üzerine oturttu? CHP-İYİ Parti; HDP ile dolayısıyla terörle gizli ittifak yaptı. Politikaları bunun üzerine kuruldu. Oysa bu seçim genel seçim değil yerel seçim. Ama AKP'nin yerel seçim manifestosuna baktığımızda 17 yıldır yanlış belediyecilik yaptıklarının ilanı, itirafı olarak görüyoruz.”

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“BU HABERLER BELİRLİ BİR YERDEN GELİYOR”

“Mansur Yavaş örneğinde de gördüğümüz gibi tek sesli bir medya ortaya çıktı. Tüm bunları alt alta topladığımızda gösteriyor ki bu haberler belirli bir yerden geliyor. Hatta yanlış hatırlamıyorsam ajans mahreci de yoktu. Ayrıca günlerdir konuşulan Sezai Temelli haberi Milliyet, Posta, CNNTürk gibi diğer Demirören mecralarında da aynı şekilde yer aldı. Bu demek oluyor ki bu haber üst yönetimden geldi. Üst yönetime nereden geldi paket halinde bir yerlerden geldi. Editörler yazmadı herhalde.”

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“HABERİ 2 GÜN BOYUNCA MANŞETTE TUTTULAR BU YALANDA ISRAR ETTİLER”

“Baştan beri söylüyorum bir kampanyanın aleti haline geldi. Ayrıca bahsedilen haber de gerçek değil. Gazeteci bir gerçeğin parçası olur. Tam tersi gerçeğin deforme edilmiş hali sunuluyor. Ve tamamen provokatif bir başlık koyuluyor. İtiraf ve tehdit başlığıyla veriyorsunuz, itiraf nerde tehdit nerde. HDP Eş Genel Başkanı'nın dediği şey bizim seçmenimizi yok saymayın. Burada ne ittifak meselesi var ne biz yöneteceğiz lafı var. Burada amaçladıkları şey iktidara yardımcı olmak. Tabi bunlardan sonra okuyucudan çok ciddi tepki verdi. Üstelik haberi 2 gün boyunca manşette tuttular bu yalanda ısrar ettiler. Bu gazetecilik olamaz.”

“HÜRRİYET'İN İNANILIRLIĞINI GÜVENİLİRLİĞİNİ YIKTILAR GEÇTİLER”

“70 yıllık Hürriyet Gazetesi'nin inanılırlığını güvenilirliğini yıktılar geçtiler. Bundan sonra tiraj daha da düşecek. Yok edecekler, çünkü ceplerinden para çıkmadı. Ziraat Bankası'ndan paralar alındı ve bu ülkenin kaynakları o iş için kullanıldı. Bundan sonra ne olacak derseniz korkarım ki bu tarz şeyleri bundan sonra daha çok göreceğiz.”