Öğrencilerden duygulandıran anma…

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 81'inci yıl dönümünde, tüm Türkiye'de büyük bir özlem, şükran ve minnetle, törenlerle anılıyor. Bursa’da bulunan Kestel Yenimahalle İlkokulu öğrencileri ve öğretmenlerinden oluşan toplam 320 kişi, anlamlı bir etkinliğe imza attı.

“TAM O SAATTE…”

10 Kasım saat 09.05’te aramızdan ayrılan Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 81. yıl dönümünde Kestel Yenimahalle İlkokulu 3. ve 4. sınıf öğrencileri ve öğretmenlerden oluşan toplam 320 kişi, okul bahçesinde Atatürk’ün doğumu ve vefatını gösteren saati resmetti. O anlar, saniye saniye kaydedildi.