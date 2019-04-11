Öğrenciyi yurttan yaka paça böyle attılar!

Sakarya Üniversitesi'nde eğitim gören öğrencilerin konakladığı özel bir erkek öğrenci yurdunda tepki çeken bir olay yaşandı. Yurtta konaklayan Sakarya Üniversitesi öğrencisi Atıf B., kaldığı özel bir öğrenci yurdunda yetkililerle henüz bilinmeyen bir neden dolayı sorunlar yaşamaya başladı. Bir süre önce yurt müdürü Doğan D. ile tartışan Atıf B.'den derhal yurttan ayrılması istendi.

VİDEOYLA KAYDEDİLDİ

İddialara göre, vize dönemi olduğunu ve gidecek yeri olmadığını söyleyen Atıf B., şu an çıkamayacağını söylemesine rağmen yurdun müdür yardımcıları Atıf B.'nin odasına girdi. Öğrenci ile tartışan müdür yardımcıları öğrencinin üzerinde oturduğu yatağı devirdi ve öğrenciyi yaka paça yurttan attı. O anlar öğrencinin bir arkadaşı tarafından video ile kayıt altına alındı.

POLİS HUSUSUYLA ÇÖZMEMEK İÇİN…

Öğrenci yurdu adına açıklama yapan Furkan Albayrak, öğrencinin disiplin soruşturması sonrasında yurttan atıldığını belirterek şöyle konuştu; “Yazılı olarak uyarılmış. Uyarılar velisiyle de paylaşılmış. Öğrencilerin şikâyetleri var. Diğer öğrencilere ve yurt personeline karşı kaba, küstah ve tehditkâr davrandığı için disiplin soruşturması geçirmiş ve yurttan atılmasına karar verilmiş. Öğrenci yurttan çıkmamakta direniyor. Ya ikna edeceksiniz ya da polis çağıracaksınız. Polis hususuyla çözmemek için sabahtan akşama kadar anlatmaya çalışmışlar. Son ana kadar ikna etmek istemişler” diye konuştu.

ŞU ANDA SORUN KALMADI

İnsanların sinirlerinin de dağılabildiğini söyleyen Albayrak sözlerini şöyle sürdürdü, “Bu sırada video çekimi yapılmış. O yatağın oradan çıkarılması hoş bir durum olmamış. Hem öğrenci ile hem de velisi ile görüşüldü. Şu anda bir sorun kalmadı. İdarecilerimizin de savunmasını istedik. Genel merkez olarak kontrollerimizi yapıyoruz. Usul olarak sistem gereği, kovulması hususunda bir hata yok. Ancak son olay doğru değil. Videonun görülmeyen kısımlarındaki öğrenci üslupları bu duruma yol açmış. Fiziki bir müdahale söz konusu değil. Bizim Türkiye genelinde 2 bin 800 öğrencimiz var hiçbiriyle sorun yaşamıyoruz. Ticaret yapmıyor, kar amacı gütmüyoruz”