On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! (14.01.2019)

On Numara çekiliş sonuçları için heyecan dorukta... On Numara çekiliş sonuçları bu akşam 21.15'te açıklandı. Milli Piyango tarafından her Pazartesi düzenlenen çekilişte her hafta yeni talihliler ortaya çıkıyor. Geçen hafta büyük ikramiye Antalya, Bilecik ve Mersin arasında üçe bölünmüştü. İşte On Numara çekiliş sonuçları...

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi büyük ikramiye tutarı olarak 346 bin 431 TL belirledi. Her hafta kazandırmaya devam eden On Numara, Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda açıklanıyor. On Numara çekilişini http://www.mpi.gov.tr/ adresinden canlı izleyebilirsiniz. İşte 14 Ocak On Numara çekiliş sonuçları… 14 OCAK ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI On Numara çekiliş sonuçları bu akşam 21.15’te açıklandı: 4, 5, 7, 11, 16, 17, 19, 23, 25, 26, 30, 34, 40, 41, 43, 46, 65, 70, 72, 76, 78, 79

ON NUMARA İKRAMİYEMİ NEREDEN ALIRIM?

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

