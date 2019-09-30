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On Numara çekiliş sonuçları açıklanıyor! (30.09.2019)

Milli Piyango, Pazartesi günleri On Numara, Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto, Perşembe günleri Süper Loto ve Cumartesi günleri Sayısal Loto çekilişlerini düzenliyor. Kuponlarını hazırlayanlar merakla On Numara çekiliş sonuçlarını araştırıyor. İşte On Numara çekilişi ile ilgili son gelişmeler...

19:28 -
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On Numara çekiliş sonuçları açıklanıyor! (30.09.2019)

On Numara çekiliş sonuçları bu akşam 21.15’te açıklanacak. Zengin olmak için kuponlarını hazırlayanlar On Numara oyununda 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin etmeye çalışıyor. MPİ çekilişleri noter ve Milli Piyango çekiliş heyeti ile eşliğinde düzenliyor.

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

On Numara çekiliş sonuçları 21.15’te burada yer alacak.

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ON NUMARA OYUNU HAKKINDA

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

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